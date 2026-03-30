子どもの数が多いほど、生活費や教育費はかかります。特に受験のための塾費用や大学の学費は最もママたちを悩ませる支出でしょう。しかし子どものためにできることはしてあげたいもの。ママスタコミュニティには「子沢山の方、この場合どうしますか？」というタイトルで、子どもの教育費に関するこんな投稿がありました。投稿者さんのお子さんは高3、高2、中3、小3の4人で、旦那さんは年収1000万円、投稿者さんは時短パートで年収1