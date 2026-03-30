「サーティワンアイスクリーム」は、4月1日（水）から、「トミカ」と初コラボレーションした「トミカ アイスクリームケーキ」を、全国の店舗で発売する。【写真】でっかい「ポッピングシャワー」を運ぶトラックのトミカ付き！■自由にデコレーション可能 今回登場するのは、「ポッピングシャワー」と「チョップドチョコレート」の2種のフレーバーに、消防車、救急車、パトロールカーのチョコレートをトッピングし、“はたらく