先月27日、東京・渋谷に厚切り牛たん専門店「牛たんの檸檬 渋谷店」がグランドオープンした。オーナーは家入みずほ氏、現在24歳。国際基督教大学（ICU）に通いながら、キャバクラ勤務で稼いだ6000万円を元手に起業したという異色の経歴を持つ。彼女は一体何者なのか。学生と飲食店オーナー、そして現役キャバ嬢という3足の草鞋を履く彼女のリアルに迫る。 【画像】ギャップがすごい！「ガリ勉でし