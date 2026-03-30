裁判の判決を待つ人たちが勾留される拘置所。その中で、人はどのように過ごし、どんな現実に直面するのか。250日間にわたって勾留された弁護士の江口大和氏が見た閉ざされた空間内での現実とは。 【画像】『取調室のハシビロコウ: 黙っていたら、壊された。 ある弁護士の二五〇日勾留記』 『取調室のハシビロコウ: 黙っていたら、壊された。 ある弁護士の二五〇日勾留記』より一部抜粋、再構成してお届けする。 ベテラ