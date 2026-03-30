2026年3月29日に閉館した札幌市のミニシアター「サツゲキ」の椅子を、無償で提供するイベントが行われることになりました。対象となるのは、サツゲキで実際に映画を見る際に使用されていたシアター内の椅子・全454脚です。イベントは、4月1日から4日まで行われます。事前に応募フォームからの申し込みが必要で、椅子はドライバーやスパナなどの工具を持参し自ら外し、持ち帰ることができるということです