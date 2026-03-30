原子力災害時の産業医派遣（イメージ）大手電力などの原子力事業者12社と産業医大（北九州市）は30日、原発などでの事故時に産業医らを現地に派遣して、収束作業の従事者の健康管理に当たってもらう基本協定を締結した。2011年の東京電力福島第1原発事故の教訓を踏まえ、心身の負担が大きい作業員への支援を強化する。協定では原子力災害が発生すると、事業者が産業医大に支援を要請。同大は産業医らのチームを派遣する。チー