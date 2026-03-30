テネシー州在住のアンジェラ・リップスさんは昨年7月に逮捕された/KVRR; Cass County Sheriff's Office（CNN）米テネシー州の女性が、行ったこともないノースダコタ州で起きた事件に関与したとして逮捕され、5カ月以上も勾留された。ノースダコタ州ファーゴの警察はAI（人工知能）の顔認識などを理由にこの女性を容疑者と特定。その後「幾つか手違い」があったことを認めて女性を釈放したものの、直接的な謝罪には至っていない。フ