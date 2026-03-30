２９日に物語が完結したＴＢＳ系日曜劇場「リブート」最終回で、視聴者待望の言葉が放たれてネットはその反応で盛り上がった。「こいつも埋めときますか！」霧矢（藤澤涼架＝Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ）が、バディを組む冬橋（永瀬廉）にうれしそうに尋ねた、最終回冒頭部のひと言。Ｘ（旧ツイッター）では、「こいつも埋めときますかキター！」「こいつも埋めときますか！がやっと観れて幸せだった笑」「最終回、霧矢の