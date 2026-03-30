米女子ゴルフツアーの「フォード選手権」最終日（２９日＝日本時間３０日、アリゾナ州チャンドラーのワールウインドＧＣ＝パー７２）、首位と９打差の３位から出た勝みなみ（明治安田）が７バーディー、ボギーなしの６５と猛チャージし、通算２３アンダーで３位に入った。優勝は通算２８アンダーでキム・ヒョージュ（韓国）。勝は前半だけで４つのバーディーを奪うと、後半も１２、１５、１７番でバーディー。一つも落とすこと