【モデルプレス＝2026/03/30】モデルの藤井サチ（29）が3月30日、自身のInstagramを通じて第1子妊娠を発表した。【写真】新婚の上智卒モデル、ふっくらお腹際立つ妊娠報告ショット◆藤井サチ、第1子妊娠藤井は、ふっくらとしたお腹が際立つ白いワンピース姿を添え、第1子を報告。直筆の署名とともに「この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます。いつか母になりたいと思っていた私にとって本当に嬉しく、かけ