【モデルプレス＝2026/03/30】株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス「Lemino」では、4月6日深夜0時45分より、乃木坂46が出演する人気番組「乃木坂工事中」のスピンオフ番組「乃木坂工事延長中」を独占配信する。【写真】乃木坂46がMC挑戦 新番組で豪華集結◆乃木坂46「乃木坂工事中」スピンオフ番組配信スタート本番組は、本編には入りきらなかった未公開シーンや、本番組用に撮り下ろした企画の延長戦などを届けるLemino