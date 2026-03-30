油が不足するとイライラが止まらなくなる驚きのワケ 脳は約６割が油でできている 近年、うつ病や認知症増加が社会問題になっています。また、そこまで重篤な症状こそないものの、些細なことでイライラしてしまったり、不安になったり、強いストレスを感じてしまう、という人も増えているそうです こうした不安定な状態を引き起こす要因のひとつが「脳の油不足」だといわれています。あまり知られていませんが、人間の脳はその約