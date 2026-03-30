子どもを対象とした犯罪に対して効果的な対策&犯罪を減らす為に必要な社会的なしくみ作りとは 防犯対策とその問題点 犯罪を減らしていくためには、社会的な制度やしくみを変えていく必要があります。 具体的な例として最初に挙げられるのは「法的な規制」です。一番有名なのはアメリカでの銃規制でしょう。銃の保持については、犯罪の抑止につながるという意見もあるため、今後も議論が続くと思われます。 次に大切なのは