平山功太が先制タイムリーツーベースヒット 3月29日、鎌ヶ谷スタジアムで行われたイースタン・リーグの日本ハムファイターズ戦に、「1番・左翼」で先発出場した平山功太は、3打数1安打2打点。先制のタイムリーツーベースヒットを放ち、打率.320と打撃好調を維持し、支配下登録へ阿部慎之助監督にアピールした。 3回、ノーアウト1塁の場面で打席に立った平山