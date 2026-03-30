のんびり過ごしていると、脳は衰えるの？ 本能的に脳はチャレンジをくり返している現在は、「自分はのんびりやっていくからいいよ」という人には、生きにくい時代といえるかもしれません。しかし、そんなのんびり屋さんの脳にも、新しいことにチャレンジしたいという欲求は、本能として必ず潜んでいます。人間は生まれ落ちたときから、新しいことにチャレンジして次々と新しいことを学んでいきます。ですから、何も考えずのんびり