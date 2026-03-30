3月30日、お笑いコンビ『ライセンス』の藤原一裕（48）が約30年所属した吉本興業を退所し、フリーで活動することを自身のSNSで公表した。【写真】15年前、33歳の藤原の写真がイケメン…！「よしもと男前ランキング」殿堂入りを果たした頃藤原といえば『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！』（日本テレビ系）へ長年の出演実績があり、『ヒルナンデス！』には曜日レギュラーとして出演するほか、若手時代からお笑いの最前