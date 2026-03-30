東京時間10:38現在 東京金先物FEB 27月限（TOCOM） 1グラム＝23529.00（-69.00-0.29%） ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4482.10（-42.20-0.93%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先は朝から下げるも、安値からは反発。イラン情勢にらみつつの展開