USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK11.119.598.0810.17 1MO10.448.038.598.68 3MO10.137.468.698.46 6MO10.007.288.868.38 9MO9.927.338.928.40 1YR9.797.398.978.41 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK9.0514.2110.09 1MO9.4012.338.84 3MO9.6211.338.53 6MO9.7510.928.48 9MO