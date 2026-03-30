結成16年以上のプロの漫才師たちがしのぎを削る漫才賞レース『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』のトーナメント初戦「ノックアウトステージ32→16」が3月28日・29日に開催され、激戦を制した16組が、「ノックアウトステージ16→8」出場への切符を手にした。激戦を制した16組が、「ノックアウトステージ16→8」出場への切符を手にした。【写真】『THE SECOND 2026』ベスト16決定！トーナメント表をチェック選考会で選ばれた