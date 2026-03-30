楽天・前田健太投手（３７）が３０日、楽天モバイル最強パーク宮城で行われた投手練習に参加した。ホーム開幕戦となる３１日のソフトバンク戦で、日本では広島時代の１５年１０月７日の中日戦（マツダ）以来の公式戦マウンドに上がる背番号１８。広島で９７勝、ドジャースなどメジャーで６８勝、日米通算１６５勝を積み上げてきたが、残り３５勝となった「２００」の数字を目指して再出発する。オープン戦は３試合で０勝０敗