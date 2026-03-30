ＳｎｏｗＭａｎの目黒蓮が３０日、滞在中のカナダからリモートで、都内で行われた「キリンビール晴れ風『新しくなる』発表会」に出席した。目黒は、ディズニープラス配信の時代劇「ＳＨＯＧＵＮ将軍」シーズン２の撮影中のため、カナダからリモートで会場の巨大スクリーンに登場。「僕がデカすぎて気まずい感じが…」と恐縮した。新テレビＣＭで自身が涙を流す場面に触れ、作り手の方の心意気を感じたと説明。「味も素