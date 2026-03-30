２４日、外高橋の海通自動車ＲＯＲＯ船埠頭。（ドローンから、上海＝新華社記者／方竽）【新華社上海3月30日】中国上海市浦東新区外高橋にある海通自動車RORO（ロールオン・ロールオフ）船埠頭（ふとう）ではこのところ、停泊するRORO船に国産の新車が次々と積み込まれている。「第14次5カ年規画（2021〜25年）」期間中、海通埠頭は外高橋1カ所体制から上海臨港の南港埠頭、江蘇省太倉埠頭へと拡大し、「2港3拠点」の連