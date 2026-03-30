3月19日（木）に放送された「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で、MCのDAIGOがこの春、楽しみにしていることを明かした。 ©ABCテレビ この日のテーマは「春休みのお昼ごはん」。まろやかな味わいの春色パスタ「ツナのトマトクリームパスタ」を辻調理師専門学校の大西章仁先生から教わった。 3月も下旬となり、全国の小・中学校は春休みの時期。家で