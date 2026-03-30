■MLBカブス3ー6ナショナルズ（日本時間30日、リグリーフィールド）カブスの今永昇太（32）が本拠地でのナショナルズ戦で今季初登板、6回0/3、82球を投げて、被安打6（1本塁打）、奪三振7、四死球2、失点4（自責点4）で初黒星となった。1回にスリーランホームランを浴びたが、その後は走者を許すも粘りのピッチングでゲームを作った。チームは新加入の2番・A.ブレイグマン（32）がこの日、2本塁打を放つなど、カブスの得点はソロ