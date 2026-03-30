女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めたNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は今月27日、本編最終回（第125話）が放送され、平均世帯視聴率は15・5％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）だったことが30日、分かった。全125話の期間平均（全話平均）は15・2％。前作「あんぱん」の16・1％から0・9ポイント減となったものの、朝ドラ王道の偉人伝とは一線を画した主人公像など、数々の試