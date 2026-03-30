吉本興業は30日、あす3月31日をもってお笑いコンビ・ライセンス藤原一裕（48）とのマネジメント契約を終了することを報告した。【写真あり】「ヤバっ」「加工!?ってくらいムキムキ」鍛え上げた肉体を披露書面では「弊社所属 ライセンス藤原一裕について、双方合意の上、2026年3月31日をもってマネジメント契約を終了することになりました」と伝え「今後、藤原一裕というタレント個人での活動や創作に挑戦していきたい、という