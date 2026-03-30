中東情勢の緊迫化で、日本関連の船舶45隻がペルシャ湾に留め置かれていますが、金子国交大臣は30日未明に日本人船員24人のうち4人が船を下りたと明らかにしました。金子恭之 国土交通大臣「ペルシャ湾内の日本関係船舶における日本人乗組員数は、実はこれ、最新の情報でありますが、日本時間の本日未明に4人が下船をし、20人であると報告を受けております」ホルムズ海峡の実質的な封鎖により、日本関連の船舶45隻がペルシャ湾