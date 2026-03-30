特別仕様の「キットカット」、12万トン分＝約41万個がヨーロッパで輸送中に盗まれました。スイスの食品大手ネスレは28日、イタリア中部の工場からポーランドに輸送中だった約12トンのキットカットがトラックごと盗まれたと発表しました。被害に遭ったのはF1仕様の特別版キットカット、41万3793個で、ヨーロッパ全土で販売予定のものだったということです。キットカットの広報は「犯人たちの味覚の良さは認めますが、こうした犯罪は