自民党の磯崎参院国対委員長は30日、国会内で立憲民主党の斎藤参院国対委員長と会談し、新年度予算案の年度内成立を断念する考えを伝えました。会談で磯崎国対委員長は新年度予算案の採決の前に各委員会でおこなう委嘱審査を来月1日と2日に開催したいと提案し、野党側と合意しました。これにともない磯崎氏は予算案の年度内成立について「現実的には断念することになる」と話しました。新年度予算案の年度内成立をめぐっては高市総