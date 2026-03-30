事故により「半月板損傷」と診断され活動を休止しているヒップホップグループ「梅田サイファー」のラッパーKZが30日までにXを更新。4月1日より活動を再開すると報告した。KZは「4月1日から梅田サイファーとしてもソロとしても復帰いたします」と報告。「2月初旬に事故で半月板を骨折し、しばらくお休みをいただいておりましたが、3月中旬にギプスが取れ、現在はリハビリに取り組みながら回復を進めています。まだ100%以前と同じ状