3月28日から29日にかけて、B1西地区のシーホース三河は、『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』第27節で川崎ブレイブサンダースと対戦。ダバンテ・ガードナーがGAME1でB1個人通算4500リバウンド、GAME2で個人通算13000得点を達成し連日で記録を樹立した。 GAME1を前に個人通算で4492本のリバウンドを成功させていたガードナーは、第1クォーター