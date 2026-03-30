アスクルが急落し、２０１９年２月以来、およそ７年１カ月ぶりの安値圏に沈んだ。同社は前週末２７日の取引終了後、未定としていた２６年５月期の業績予想に関し、売上高が３９５０億円（前期比１７．９％減）、営業損益が２０５億円の赤字（前年同期は１４０億４００万円の営業黒字）となる見通しを示した。期末配当予想は１０円とする。中間配当は無配だった。今期の年間配当予想は前期の３８円から２８円減配する計画となり、