3月29日（現地時間28日、日付は以下同）にホームのファイサーブ・フォーラムで迎えたサンアントニオ・スパーズ戦。ミルウォーキー・バックスは、試合開始から一度もリードを奪えずに95－127で大敗となった。 この敗戦によって、イースタン・カンファレンス11位のバックス（29勝44敗）はポストシーズン出場の可能性が消滅。現在リーグ2位の9シーズ