「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３０日午前１０時現在でアスクルが「売り予想数上昇」３位となっている。 きょうの東京市場でアスクルは大幅安で４日続落し、昨年来安値を更新している。前週末２７日の取引終了後、ランサムウェア攻撃によるシステム障害に伴い未定としていた２６年５月期の連結業績予想の修正を発表した。売上高予想を３９５０億円（前期比１７．９％減）、営業損益予想を２０