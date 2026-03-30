大黒屋ホールディングスが高い。前週末２７日の取引終了後、元取締役から役員退職慰労金受給権放棄の申し出があり、役員退職慰労金免除益５５００万円を計上すると発表した。前週末に株価水準を大きく切り下げていたことに対する自律反発狙いの動きも相まって、こちらを手掛かりに買いが入っている。 なお、あわせて英国ＳＰＥＥＤＬＯＡＮＦＩＮＡＮＣＥ（ＳＦＬ）グループをＭＳアセットマネジメント（大阪