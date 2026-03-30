保土谷化学工業が全般相場下落のなか逆行高となっている。前週末２７日の取引終了後に、ハンガリーの化学メーカー、フラモケム・フランシア－マジャル・フィノムケミアイ社の全株式を約１６６億円で取得し子会社化すると発表しており、業績への貢献を期待した買いが入っている。 フラモケム社は、ホスゲンを主原料とする医薬品原料、中間体、及びファインケミカル製品の製造・販売で欧州屈指の技術