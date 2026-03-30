レノバは急伸。前週末２７日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について純利益を１５億円から２８億円（前期比４．２％増）へ大幅上方修正すると発表した。蓄電事業の開発報酬とオプション公正価値評価益の増加が寄与する見通し。これが買い材料視されている。 なお、売上高は９０５億円から８７９億円（同２５．１％増）へ、営業利益は９３億円から８０億円（同９６．８％増）へ下方修正した。御前崎港バイオマス発電所