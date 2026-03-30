午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は３７、値下がり銘柄数は１５２４、変わらずは１０銘柄だった。業種別では３３業種全てが下降。値下がりで目立つのは非鉄金属、輸送用機器、機械、ガラス・土石、電気機器、証券・商品など。 出所：MINKABU PRESS