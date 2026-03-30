イーレックスは全体急落相場のなかも我が道を行く展開、一時値幅制限の上限である１０６０円まで駆け上がった。余剰電力を買い取り再販する電力小売り事業を手掛け、国内外で複数のバイオマス発電所の運営も行っている。「世界的なエネルギー価格の高騰を背景に、同社のビジネスモデルが商機を捉えるとの見方が広がっている」（中堅証券ストラテジスト）との指摘がある。ＪＲ東日本へのバーチャルＰＰＡ（環境