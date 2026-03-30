瀬戸内地方は、高気圧に覆われておおむね晴れています。昼過ぎ以降は湿った空気や前線の影響で雲が増え、夜遅くは雨が降るでしょう。日中の最高気温は岡山と津山で23度、高松で21度の予想です。29日よりも1度前後気温が高くなります。 31日の午前を中心に広く雨が降り、雨脚の強まるところがあるでしょう。夕方にかけて雷を伴うおそれがあるため、天気の急変に注意してください。風はやや強く吹く見込みです。朝の最低気温は岡山