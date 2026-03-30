レビー小体型認知症の初期症状とは？メディカルドック監修医が解説します。気になる症状がある場合は迷わず病院を受診してください。 ※この記事はメディカルドックにて『「レビー小体型認知症の余命」はどれくらい？初期症状や原因も医師が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：村上 友太（東京予防クリニック）医師、医学博士。 2011年福島県立医科大学医学部