要介護1でデイサービスの利用を検討する際、「週に何回まで利用できるのか」と疑問を持つ方は少なくありません。デイサービスの回数は一律で決まっているものではなく、介護保険の支給限度額やケアプランの内容によって調整される仕組みです。そのため、制度の考え方を理解しておくことが、無理のない利用計画につながります。 本記事では、要介護1のデイサービス利用における利用回数の考え方を中心に、以下