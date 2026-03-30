H&Y Filters JAPAN（株式会社レイクプラッツ）は、夜景や星景の撮影で使用する光害カットフィルター「EVO-series ナイトフィルター Kit」に、72mmサイズを追加して3月17日（火）に発売した。 夜景や星景の美しさを損なうナトリウム灯の光を吸収し、空や被写体の色を自然に再現するという光害カットフィルター。マグネティックレンズアダプターが付属し、ねじ込みとマグネットの2つの着脱方式に対