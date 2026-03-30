過去に大谷翔平への「故意死球」発言で物議を醸した韓国人投手が、メジャーデビューを目指す“ラストシーズン”の初登板で炎上した。【写真】大谷に「当てるしかない」韓国人投手の炎上発言デトロイト・タイガース傘下マイナーAAAのトレド・マッドヘンズに所属するコ・ウソクは、3月30日（日本時間）に行われたリーハイバレー・アイアンピッグス（フィラデルフィア・フィリーズ傘下）戦で今季初登板を果たしたが、1イニングを投げ