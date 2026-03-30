「自転車がフラフラしていて怖い」「クルマが近くを猛スピードで追い越してくる」……4月1日の改正道路交通法施行を前に、ドライバーと自転車乗りの間の両方で、不満と不安が高まっています。今回の改正では自転車にも青切符が導入され、車道を走る自転車は確実に増えるはず。しかし自転車に乗っていて、知らないまま違反しているケースは意外と多いものです。本記事では、4月の法改正を踏まえ、自転車の違反と反則金についてまと