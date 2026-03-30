エディオンは6月中旬に東京都内2店舗目となる「エディオン ホームズ葛西店」をオープンする。江戸川区東葛西のホームズ葛西店2階に出店する予定だ。詳細は後日改めて告知されるが、オープンに先立ち、東京都と千葉県に住む人限定で、3月27日から話題の家電やギフトカードが抽選で当たる「先行キャンペーン」を開催している。●エディオンアプリの「My店舗登録」に指定してクイズに答えるだけ先行キャンペーンの応募方法は、エ