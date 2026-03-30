懐の深さを見せた。フランス代表は現地３月29日、国際親善試合でコロンビア代表とアメリカのノースウェスト・スタジアムで対戦。デジレ・ドゥエが２発、マルキュス・テュラムも得点し、３−１で快勝した。３日前のブラジル代表戦（２−１）からスタメンを大幅に入れ替えたこの一戦で、絶対エースのキリアン・エムバペはベンチスタート。78分に途中出場した。腕章を巻いたレ・ブルーの10番に、スタンドも盛り上がったのだろ