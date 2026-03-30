30日11時現在の日経平均株価は前週末比2394.65円（-4.49％）安の5万978.42円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は37、値下がりは1524、変わらずは10と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。 日経平均構成銘柄の値上がりは4銘柄にとどまり、219銘柄が下落。マイナス寄与度トップはアドテスト で、1銘柄で日経平均を427.85円押し下げ。以下、ＳＢＧ が279.97円、東エレク が174.48円、ファストリ