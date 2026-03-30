中国中央テレビ（CCTV）は29日、中国最大の川である長江の下に高速鉄道を建設すると報じた。同局のニュース番組・央視新聞のSNSアカウントは「すごい！。中国が長江の下に高速鉄道を建設へ」と題し、「現在、第15次5カ年計画の重大プロジェクトである長江沿線の高速鉄道の象徴的な工事が急ピッチで進められている」と報道。「上海と成都を結び、総延長は約2000キロに及ぶ」とした。また、掘削作業などの様子を映した動画を添付し、