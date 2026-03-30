【ニューヨーク共同】29日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物市場で、指標の米国産標準油種（WTI）の5月渡しが上昇し、一時1バレル＝103ドル台を付けた。3週間ぶりの高値水準。中東情勢の緊迫化が続く中、原油調達への影響懸念が強まった。前週末の終値は99.64ドルで前日と比べ5.16ドル上昇していた。米イスラエルとイランの戦闘を巡り、米国がイランでの地上戦を準備していると報じられる一方、イラン側は徹底